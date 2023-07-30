Отставка главы департамента инвестиций, уход директора «Верхней Волги» и продажа «Мордора»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

По букве закона

Ярославские следователи возбудили дело по факту нападения на 16-летнюю девушку. Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого дела.

Экс-заместителя директора ярославского фонда капремонта объявили в федеральный розыск. Ярославский СК требует ее экстрадиции.

Ярославца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к террористической деятельности.

Ярославская прокуратура требует от больницы начислить медикам соцвыплаты.

Отставки и назначения

Назначен новый глава ярославской инспекции административно-технического надзора.

Глава департамента инвестиций Ярославской области покидает свой пост. Уход из правительства региона он объяснил решением губернатора Михаила Евраева. Исполнять обязанности будет заместитель директора Андрей Сторожев.

В ярославском ГАУ «Верхняя Волга» сменился директор.

В Ярославле вновь сменился директор фонда капремонта.

Городская экономика

В Ярославле продали флигель усадьбы Матвеевских. Однако УФАС нашло нарушения в проведении аукциона, и теперь усадьбу будут продавать заново.

В Ярославле нашли покупателя для недостроя на Октябрьской площади.

В Рыбинске продадут старую хлебную биржу.

Дороги

В Ярославле начали ремонт улиц Лисицына и Титова.

Артем Молчанов назвал причину отказа от ремонта тротуаров и рассказал о дорожных работах на проспекте Фрунзе.

В Ярославле 30 июля начался ремонт Суринского путепровода.

Благоустройство и строительство

Два ярославских города получат по 70 млн рублей на благоустройство.

В Ярославле нашли застройщика для Твериц.

Выборы

«Родина» и «За справедливость» не примут участие в выборах в Ярославскую областную думу.

Самовыдвиженцы из Ногинска утратили статус кандидатов в депутаты Ярославской областной думы.

Транспорт

Отказ от поставки новых троллейбусов в Ярославль объяснили санкциями.

Водителям ярославского и рыбинского автотранспортных предприятий повысят зарплату.

В Ярославле назвали перевозчиков-нарушителей.

В Ярославле на проблемных маршрутах увеличат число автобусов.

Алла Чижова