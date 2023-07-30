Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отставка главы департамента инвестиций, уход директора «Верхней Волги» и продажа «Мордора»

Чем запомнилась неделя 24 – 30 июля: цифры, цитаты и факты

Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"

Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

По букве закона

Ярославские следователи возбудили дело по факту нападения на 16-летнюю девушку. Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого дела.

Экс-заместителя директора ярославского фонда капремонта объявили в федеральный розыск. Ярославский СК требует ее экстрадиции.

Ярославца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к террористической деятельности.

Ярославская прокуратура требует от больницы начислить медикам соцвыплаты.

Отставки и назначения

Назначен новый глава ярославской инспекции административно-технического надзора.

Глава департамента инвестиций Ярославской области покидает свой пост. Уход из правительства региона он объяснил решением губернатора Михаила Евраева. Исполнять обязанности будет заместитель директора Андрей Сторожев.

В ярославском ГАУ «Верхняя Волга» сменился директор.

В Ярославле вновь сменился директор фонда капремонта.

Городская экономика

В Ярославле продали флигель усадьбы Матвеевских. Однако УФАС нашло нарушения в проведении аукциона, и теперь усадьбу будут продавать заново.

В Ярославле нашли покупателя для недостроя на Октябрьской площади.

В Рыбинске продадут старую хлебную биржу.

Дороги

В Ярославле начали ремонт улиц Лисицына и Титова.

Артем Молчанов назвал причину отказа от ремонта тротуаров и рассказал о дорожных работах на проспекте Фрунзе.

В Ярославле 30 июля начался ремонт Суринского путепровода.

Благоустройство и строительство

Два ярославских города получат по 70 млн рублей на благоустройство.

В Ярославле нашли застройщика для Твериц.

Выборы

«Родина» и «За справедливость» не примут участие в выборах в Ярославскую областную думу.

Самовыдвиженцы из Ногинска утратили статус кандидатов в депутаты Ярославской областной думы.

Транспорт

Отказ от поставки новых троллейбусов в Ярославль объяснили санкциями.

Водителям ярославского и рыбинского автотранспортных предприятий повысят зарплату.

В Ярославле назвали перевозчиков-нарушителей.

В Ярославле на проблемных маршрутах увеличат число автобусов.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...