Отставка главы департамента инвестиций, уход директора «Верхней Волги» и продажа «Мордора»

Недострой на Октябрьской площади, "Мордор"
Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля
По букве закона
Ярославские следователи возбудили дело по факту нападения на 16-летнюю девушку. Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого дела.
Экс-заместителя директора ярославского фонда капремонта объявили в федеральный розыск. Ярославский СК требует ее экстрадиции.
Ярославца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к террористической деятельности.
Ярославская прокуратура требует от больницы начислить медикам соцвыплаты.
Отставки и назначения
Назначен новый глава ярославской инспекции административно-технического надзора.
Глава департамента инвестиций Ярославской области покидает свой пост. Уход из правительства региона он объяснил решением губернатора Михаила Евраева. Исполнять обязанности будет заместитель директора Андрей Сторожев.
В ярославском ГАУ «Верхняя Волга» сменился директор.
В Ярославле вновь сменился директор фонда капремонта.
Городская экономика
В Ярославле продали флигель усадьбы Матвеевских. Однако УФАС нашло нарушения в проведении аукциона, и теперь усадьбу будут продавать заново.
В Ярославле нашли покупателя для недостроя на Октябрьской площади.
В Рыбинске продадут старую хлебную биржу.
Дороги
В Ярославле начали ремонт улиц Лисицына и Титова.
Артем Молчанов назвал причину отказа от ремонта тротуаров и рассказал о дорожных работах на проспекте Фрунзе.
В Ярославле 30 июля начался ремонт Суринского путепровода.
Благоустройство и строительство
Два ярославских города получат по 70 млн рублей на благоустройство.
В Ярославле нашли застройщика для Твериц.
Выборы
«Родина» и «За справедливость» не примут участие в выборах в Ярославскую областную думу.
Самовыдвиженцы из Ногинска утратили статус кандидатов в депутаты Ярославской областной думы.
Транспорт
Отказ от поставки новых троллейбусов в Ярославль объяснили санкциями.
Водителям ярославского и рыбинского автотранспортных предприятий повысят зарплату.
В Ярославле назвали перевозчиков-нарушителей.
В Ярославле на проблемных маршрутах увеличат число автобусов.