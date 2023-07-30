Главные новости за 30 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления Андрею Маслову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения на краснодарских полицейских.

«РУСАДА» приняло решение дисквалифицировать яхтсменку Анастасию Филонову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка, представляющая Краснодарский край, наказана за употребление мельдония.

Сочинские пляжи открыты для отдыхающих. В связи со штормом они были закрыты с 28 июля. Стихия разбила несколько зон для купания, было повреждено пляжное оборудование.

Серьезное ДТП случилось на автодороге, которая идет по дамбе Краснодарского водохранилища. Грузовик с прицепом перевернулся и раздавил легковой автомобиль. По словам очевидцев, в машине находились дети. На несколько часов въезд в Краснодар по этой автодороге был заблокирован.

Замминистра экономики Грузии выступил в защиту пассажиров лайнера Astoria Grande, вышедшего из Сочи. 27 июля грузины устроили акцию протеста в Батуми из-за прибытия теплохода. По версии протестующих, часть российских пассажиров, якобы, ранее посетили Абхазию и Южную Осетию в нарушении местных законов. 31 июля лайнер вновь зайдет в Батуми.

В ночь на 30 июля ВСУ пытались нанести 25 беспилотниками удары по объектам в Крыму. 16 вражеских БПЛА уничтожены огнем средств противовоздушной обороны. Еще девять летательных аппаратов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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