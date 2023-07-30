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Отпраздновали день ВМФ

Главный военно-морской парад прошел в Петербурге и Кронштадте

Военные корабли, зрители и празднующие День Военно-морского флота — в фотогалерее «Ъ-СПб»

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Малый ракетный корабль &quot;Зеленый Дол&quot; и реплика линейного корабля &quot;Полтава&quot; (1712 года)

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" и реплика линейного корабля "Полтава" (1712 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Противодиверсионный катер Балтийского флота &quot;Нахимовец&quot; во время парада

Противодиверсионный катер Балтийского флота "Нахимовец" во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Десантный катер Балтийского флота &quot;Алексей Баринов&quot; с ботиком Петра I во время парада

Десантный катер Балтийского флота "Алексей Баринов" с ботиком Петра I во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Малый ракетный корабль &quot;Советск&quot; во время парада

Малый ракетный корабль "Советск" во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военные корабли во время парада в акватории Финского залива

Военные корабли во время парада в акватории Финского залива

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Иностранные военнослужащие во время парада

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Иностранные военнослужащие во время парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители на трибуне

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители на трибуне

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители во время парада

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители во время парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители после парада

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители после парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители на Сенатской площади после парада

Зрители на Сенатской площади после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Горожане во время праздничных гуляний

Горожане во время праздничных гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Горожане во время праздника

Горожане во время праздника

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Ветераны ВМФ танцуют в парке под гармошку

Ветераны ВМФ танцуют в парке под гармошку

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Ветераны ВМФ после парада

Ветераны ВМФ после парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Папа с дочерью на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада

Папа с дочерью на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (справа) на Сенатской площади во время парада

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (справа) на Сенатской площади во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" и реплика линейного корабля "Полтава" (1712 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Противодиверсионный катер Балтийского флота "Нахимовец" во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Десантный катер Балтийского флота "Алексей Баринов" с ботиком Петра I во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Малый ракетный корабль "Советск" во время парада

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Военные корабли во время парада в акватории Финского залива

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Иностранные военнослужащие во время парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители на трибуне

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители во время парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители после парада

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Зрители на Сенатской площади после парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Горожане во время праздничных гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Горожане во время праздника

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Ветераны ВМФ танцуют в парке под гармошку

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Ветераны ВМФ после парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Папа с дочерью на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (справа) на Сенатской площади во время парада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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