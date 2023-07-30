Санкт-Петербург / Фото 30.07.2023, 22:33 Отпраздновали день ВМФ Главный военно-морской парад прошел в Петербурге и Кронштадте Военные корабли, зрители и празднующие День Военно-морского флота — в фотогалерее «Ъ-СПб» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" и реплика линейного корабля "Полтава" (1712 года) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Противодиверсионный катер Балтийского флота "Нахимовец" во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Десантный катер Балтийского флота "Алексей Баринов" с ботиком Петра I во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Малый ракетный корабль "Советск" во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Военные корабли во время парада в акватории Финского залива Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Иностранные военнослужащие во время парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители на трибуне Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители во время парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители после парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Зрители на Сенатской площади после парада Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Горожане во время праздничных гуляний Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Горожане во время праздника Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Ветераны ВМФ танцуют в парке под гармошку Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото Ветераны ВМФ после парада Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Папа с дочерью на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (справа) на Сенатской площади во время парада Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 17 Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" и реплика линейного корабля "Полтава" (1712 года) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Противодиверсионный катер Балтийского флота "Нахимовец" во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Десантный катер Балтийского флота "Алексей Баринов" с ботиком Петра I во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Малый ракетный корабль "Советск" во время парада Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Военные корабли во время парада в акватории Финского залива Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Иностранные военнослужащие во время парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители на трибуне Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители во время парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России в Кронштадте. Зрители после парада Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Зрители на Сенатской площади после парада Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Горожане во время праздничных гуляний Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Горожане во время праздника Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Ветераны ВМФ танцуют в парке под гармошку Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото Ветераны ВМФ после парада Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Папа с дочерью на Дворцовой набережной во время Главного военно-морского парада Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) и главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов (справа) на Сенатской площади во время парада Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото