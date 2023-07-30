Замминистра экономики Грузии выступил в защиту пассажиров лайнера, вышедшего из Сочи

Как заявил заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили, лайнер Astoria Grande, который вышел из Сочи и остановился в порту Батуми, не находится под санкциями какой-либо страны, сообщает ТАСС. С другой стороны, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие лайнера российской провокацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astoriagrande.com Фото: astoriagrande.com

Ранее, 27 июля, грузины устроили акцию протеста из-за прибытия теплохода. По версии протестующих, часть российских пассажиров, якобы, ранее посетили Абхазию и Южную Осетию в нарушении местных законов, - они разрешают приезжать в эти республики только с подконтрольной властям Грузии территории. По данным протестующих, кто-то из пассажиров рассказал об этом местным СМИ. Как сообщалось в российских СМИ, пассажиры лайнера Astoria Grande в ответ на грузинскую акцию в Батуми спели им песню «Катюша».

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором отметило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию.

29 июля Astoria Grande вышел в круиз по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амасра-Стамбул — Сочи. Планируется, что в Батуми лайнер окажется 31 июля. Грузины намерены опять устроить акцию протеста.

Андрей Ульченко

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