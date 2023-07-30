Пробка на въезд в Краснодар со стороны Краснодарского водохранилища превышает 7 км

В результате ДТП на автодороге, которая идет по дамбе Краснодарского водохранилища, где грузовик с прицепом перевернулся и раздавил легковой автомобиль, пробка составляет более 7 км. Об этом свидетельствуют сервисы 2Гис и Яндекс.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex.ru Фото: Yandex.ru

Ранее сообщалось, что пробка растянулась на десять километров. В дорожно-транспортом происшествии , по предварительным данным, пострадавших нет.

«Из-за ДТП на шлюзах Краснодарского водохранилища, въезд в Краснодар по трассе М-4 временно ограничен. Просьба водителей выбирать альтернативные пути объезда», - сообщала ЕДДС.

Андрей Ульченко

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