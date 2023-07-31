Петербург вошел в тройку лидеров по индексу цифровизации «IQ городов»

В рамках пленарного заседания IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна», состоявшегося на этой неделе в Уфе, были подведены итоги расчета так называемого индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов».

Как рассказали в пресс-службе Смольного, индекс цифровизации был разработан в 2019 году Минстроем РФ совместно с МГУ им. Ломоносова. Он показывает, насколько эффективно российские регионы внедряют технологии «умного» города, какой результат приносят проводимые ими мероприятия.

Принятая методика расчета индекса «IQ городов» предполагает деление на четыре группы по численности населения: крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры.

По итогам 2022 года в категории «Крупнейшие города» лидерами стали: Москва, Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга запланировали создание официального представительства в интернете. На эти цели собираются потратить более 12 млн рублей.

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