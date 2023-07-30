Сочинские пляжи открыты для отдыхающих после шторма

В Сочи доступны для купания все пляжи, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. В связи со штормом пляжи были закрыты с 28 июля. Стихия разбила несколько зон для купания, было повреждено пляжное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi-news.net Фото: sochi-news.net

Ранее стало известно, что в Кудепсте днем 29 июля отдыхающие нашли тело погибшего мужчины, тело выбросило на бетонные плиты. Также во время шторма в Сочи погибла девушка.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю выразило беспокойство в связи с возросшим количеством происшествий на воде. За минувшую субботу на водных объектах края погибли два человека. С начала года число погибших достигло 83 человек, в том числе 8 детей.

Андрей Ульченко

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