Большегруз с прицепом вдавил в землю автомобиль с детьми под Краснодаром

Серьезное ДТП случилось на автодороге, которая идет по дамбе Краснодарского водохранилища. Грузовик с прицепом перевернулся и раздавил легковой автомобиль. По словам очевидцев, в легковой машине находились дети, сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Также в ДТП поврежден внедорожник. Дорога перекрыта. Пробка растянулась на десять километров. По предварительным данным, пострадавших нет. «Предварительно, в легковом автомобиле, который придавлен перевернувшимся грузовиком, никто не погиб и не пострадал», - сообщили ТАСС в региональном МВД.

«Из-за ДТП на шлюзах Краснодарского водохранилища, въезд в Краснодар по трассе М-4 временно ограничен. Просьба водителей выбирать альтернативные пути объезда», - информирует ЕДДС.

Андрей Ульченко

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