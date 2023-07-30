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Новороссийская спортсменка Анастасия Филонова отстранена за употребление допинга

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать яхтсменку Анастасию Филонову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отбытия наказания начинается с 6 июня 2023 года (с учетом того, что с этого времени она была временно отстранена), информация об этом размещена на сайте «РУСАДА».

Фото: fps-kk.ru

Фото: fps-kk.ru

По данным ТАСС, 24-летняя Анастасия Филонова, представляющая Краснодарский край, наказана за употребление мельдония. Она стала 47-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление этого препарата

По данным ресурса yachtrussia.com, экипаж Анастасии Филоновой и Данила Похлебаева в 2022 году стал третьим в Первенстве России в олимпийском классе 470.

В составе мельдония входит милдронат, который нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Всемирное антидопинговое агентство включила его в список запрещенных с 1 января 2016 года.

Андрей Ульченко

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