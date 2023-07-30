Самым популярным туристическим направлением на Новый год-2024 стал Сочи

Туристы уже бронируют отели на Новый год-2024, большей популярностью среди них пользуется Сочи, сообщает платформа smotrim.ru со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия». В числе лидеров по бронированию отелей также Москва и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pokayadoma.ru Фото: pokayadoma.ru

По данным сервиса, в новогодние праздники средняя стоимость ночи в сочинских отелях составляет около 11 тыс. руб. На отели 5* приходится около 3% бронирований. На средства размещения 3* и 4* — 31 и 24% соответственно.

В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что в текущем году горизонт планирования новогодних поездок вернулся к допандемийному уровню.

Андрей Ульченко

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