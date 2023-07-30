На 78 году жизни скончался бывший тренер ПФК «Кубань» Илья Миронский

Скончался двукратный чемпион РСФСР по футболу, бывший тренер краснодарского клуба «Кубань» Илья Миронский, сообщает КП Кубань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба ПФ Фото: Фото: пресс-служба ПФ

Свою футбольную карьеру он начал в 1969 году в ФК «Кубань». В составе команды он дважды становился чемпионом РСФСР. С 1986 года он тренировал родной клуб. Илья Миронский много лет выступал в ветеранской команде «Кубань», становился чемпионом СССР, а позже чемпионом России.

«Илья Миронский вошел в золотой фонд нашего футбола. Его поколение на деле доказало, что на Кубани есть и будут таланты, способные совершать спортивные подвиги, и с достоинством нести спортивную честь лучшей команды Краснодарского края», - рассказали в пресс-службе ПФК «Кубань».

Андрей Ульченко

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