В Верхнеармянском Лоо до конца года реконструируют насосную станцию

Насосная станция у водозабора на реке Шахе в Сочи будет реконструирована в текущем году. Это позволит обеспечить хороший напор при пиковых нагрузках, также замене подлежат 8 км сетей, сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Знаем степень износа коммуникаций и готовим весь Верхнелооский сельский округ к масштабной замене сетей — обновим почти восемь тысяч метров по программе комплексного развития Сочи. Здесь и в Горном Лоо появятся новые насосные станции», - рассказал господин Копайгородский.

По его словам, в 2024 году в селе планируется начать строительство блока начальной школы для СОШ №87. Согласно новому генплану Верхнелооский сельский округ получит десять соцобъектов, в их числе детский сад на ул. Обзорной и поликлиника на ул. Жигулевской.

Андрей Ульченко

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