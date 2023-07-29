Главные новости за 29 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре разыскивают мужчин, напавших на сотрудников ДПС.

Во время шторма в курортной столице Кубани погибли девушка и мужчина. По факту гибели людей следственными отделами по Хостинскому и Адлерскому районам города Сочи краевого управления СКР проводится проверка.

Беременную женщину, которую 18 июля, в Сочи сбил самокатчик, признана потерпевшей. Ранее сообщалось, что пострадавшая проходит по делу в качестве свидетеля. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил прокурора Краснодарского края Сергея Табельского взять дело на особый контроль.

На Кубани в 2023 году поток школьников в детские лагеря и здравницы увеличился на 26% и превысил 170 тысяч. На оздоровительную кампанию для детей в 2023 году власти выделили 2,8 млрд руб., что на 250 млн больше, чем в прошлом году.

В Краснодарском крае смертность от злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легкого за пять лет снизилась на 11,1%. Тем не менее в структуре онкологической смертности населения края в прошлом году перечисленные онкопатологии по-прежнему занимали первое место.

На Кубани добыча полезных ископаемых год к году выросла на 36,2%. Рост связывают с увеличением объемов строительства и повышением спроса на инертные материалы.

Жители Туапсе утром 29 июля сняли на видео несколько смерчей. Опасные вихри прошли всего в трех км от берега. Записи природного явления очевидцы разместили в соцсетях.

В экономике Краснодарского края заняты 2,84 млн человек, что почти на 150 тыс. больше, чем в прошлом году. Финансирование программы «Содействие занятости населения» выросло в 1,7 раза — до 2,4 млрд руб. С начала 2023 года при содействии центров занятости населения трудоустроено 23,4 тыс. граждан.

В Сочи 30 июля пройдут состязания лыжников и сноубордистов. Для возведения горы десятиметровой высоты привезут 50 кубометров снега. Ее длина составит 30 м.

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