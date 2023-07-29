В курском поселке Теткино при обстреле ВСУ зафиксировано прямое попадание в дом

В Курской области 29 июля со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт, всего зафиксировано 11 прилетов. В результате «прямого попадания» поврежден один дом.

Собственнику здания глава региона пообещал оказать помощь. Также из-за повреждения линии электропередачи поселок оказался обесточен. «Как только это будет безопасно», аварийные бригады приступят к восстановлению сети, пояснил губернатор.

Вчера он рассказывал о последствиях обстрела хутора Олешня в Суджанском районе. На него пришлись три прилета, в результате одного из них был поврежден сарай и окна в доме. Никто из граждан не пострадал.

Владимир Зоркий