На Кубани в 2023 году поток школьников в детские лагеря и здравницы увеличился на 26% и превысил 170 тысяч

С начала года во всех типах организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарных организациях; лагерях, организованных образовательными учреждениями в каникулярное время; детских лагерях труда и отдыха, а также детских лагерях палаточного типа) побывали 170,3 тыс. детей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок» Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

По данным министерства, среди отдохнувших 113 тыс. жителей Краснодарского края (за шесть месяцев 2022 года — 95 тыс. человек), что составляет 14,2% от общего числа детей школьного возраста, проживающих на территории региона. Еще 57,3 тыс. человек приехали на Кубань из других субъектов России и государств, что на 45% процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.

В ведомстве рассказали, что в текущем году в стационарных организациях (детских лагерях и здравницах) побывали 92,7 тыс. детей, включая 35,5 тыс. кубанцев (в первом полугодии 2022 года — 33,7 тыс. детей) и 57,3 тыс. жителей других субъектов Российской Федерации и государств (в 2022 году — 31 тыс. детей). Общий объем превысил прошлогодний показатель на 27,7 тыс. человек.

В минтруда региона напомнили, что родители или законные представители детей могут получить компенсацию стоимости путевок за счет краевого бюджета. «Получателями выплат являются родители (законные представители) детей, самостоятельно приобретшие путевки (курсовки) для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) на день заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную организацию по путевке – граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Краснодарский край»,— пояснили в ведомстве.

За первое полугодие 2023 года такую социальную выплату получили 593 жителя Кубани за 669 детей на сумму 4,8 млн руб. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 20 млн руб. — на полтора млн больше, чем в прошлом году.

Детский отдых активно поддерживает кубанский бизнес. Так, уже третий сезон летний отдых для детей сотрудников организовывает инвестиционный холдинг Alias Group. В прошлом году путевки получили около 100 ребят, в 2023 — 145 человек.

«Все мы каждый день выступаем в разных ролях. Одно из таких сочетаний — роль сотрудника и роль родителя. Вопрос, где и как ребенок проведет самые длинные каникулы, стоит перед всеми семьями, имеющими детей. На решение этого вопроса уходит время и внимание, родители волнуются о комфорте и безопасности, об условиях проживания и досуге ребенка. Когда этот вопрос снят — гораздо легче концентрироваться на рабочих задачах»,— считает директор департамента по работе с персоналом инвестиционного холдинга Alias Group Юлия Зайцева.

Маргарита Синкевич

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