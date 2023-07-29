Пострадавшая в ДТП в Сочи беременная женщина признана потерпевшей

СУ СК России по Краснодарскому краю опровергло информацию, распространяемую в СМИ и социальных сетях, об обстоятельствах расследования уголовного дела с пострадавшей в ДТП жительницей Сочи.

Помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Денис Сидоров рассказал «Ъ-Кубань», что в рамках расследования уголовного дела следователями территориального отдела города Сочи СКР по краю пострадавшая женщина была признана потерпевшей.

«В целях установления характера причиненных ей повреждений и степени вреда здоровью назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Управлявший электровелосипедом молодой человек потерпевшим не признавался. Также назначена и проводится экспертиза электровелосипеда на предмет его исправности. Следователями изъяты и осмотрены носители с видеозаписями камер наружного наблюдения. В представительстве организации, предоставившей услуги проката электрических средств передвижения, проведен обыск, в ходе которого изъята необходимая документация и другие имеющие значение для дела предметы»,- сообщил Денис Сидоров.

Он добавил, что расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в центральном аппарате ведомства, а также у руководителя СКР по краю Андрея Маслова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 18 июля в районе ул. Воровского в Сочи самокатчик сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Сочинка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. При этом она находится пятом месяце беременности. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах ДТП.

Сегодня в телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) появилась информация, что глава совета Валерий Фадеев направил обращение прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому. В письме он просит взять на особый контроль ДТП с самокатчиком. В сообщении говорилось, что беременная женщина проходит по делу в качестве свидетеля, а водитель самоката как пострадавший.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю призывает СМИ публиковать информацию только из официальных источников.

Маргарита Синкевич

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