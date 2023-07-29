На Кубани проведут ВелоНочь

Велозаезд состоится в Тбилисском районе 29 июня в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. О своем участии уже заявили около 100 велосипедистов. Для участников мероприятия подготовили развлекательную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, более 60% кубанцев регулярно занимаются физкультурой. «В этом году впервые стартовал конкурс "Zа здоровый образ жизни". Участие в нем уже приняли порядка десяти тысяч человек»,— сказал заместитель главы Кубани.

Велосипедисты будут стартовать от Центрального мемориального комплекса Вечный огонь. Они поедут через улицы Первомайскую и Новую до стадиона «Чемпион».

Маргарита Синкевич

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