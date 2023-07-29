В Сочи разрушенную оползнем дорогу в районе улицы Шаумяна восстановят к ноябрю

До конца октября восстановят разрушенную оползнем проезжую часть в районе домов 34 и 39 по улице Шаумяна в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Ход работ проконтролировал глава города Алексей Копайгородский. «Во время сильных ливней разрушилась часть дороги, которая ведет к домам, где живут более сотни семей. Работаем ускоренными темпами, чтобы сохранить важный для жителей путь»,— отметил мэр. В своем телеграм-канале он уточнил, что если погода будет благоприятствовать, то ремонт завершат досрочно.

Для укрепления участка поставят две подпорные стены. Общая протяженность инженерной защиты составит 117 м. 40 свай уже вбито. Кроме того, сделают монтаж системы отведения ливневых вод.

По данным администрации Сочи, на курорте более 200 оползневых участков на дорогах. Их состояние держат на постоянном контроле.

Маргарита Синкевич

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