За 28 июля ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и минометов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 28 июля. В эти сутки ВСУ использовали 42 единицы различных боеприпасов. По данным властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Так, в Белгородском районе из ствольной артиллерии со стороны Украины обстреляли село Журавлевка. В нем зафиксировано десять прилетов. А в Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП «Шебекино» было выпущено по 16 минометных снарядов.

Для сравнения 27 июля ВСУ ударили по Белгородчине 71 снарядом. При этом пострадал один человек, серьезных разрушений ни в одном населенном пункте не зафиксировали.

Владимир Зоркий