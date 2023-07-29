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За 28 июля ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов из артиллерии и минометов

Оперативный штаб Белгородской области предоставил информация об ударах, нанесенных по региону вооруженными силами Украины за 28 июля. В эти сутки ВСУ использовали 42 единицы различных боеприпасов. По данным властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Так, в Белгородском районе из ствольной артиллерии со стороны Украины обстреляли село Журавлевка. В нем зафиксировано десять прилетов. А в Шебекинском городском округе по поселку Ленинский и МАПП «Шебекино» было выпущено по 16 минометных снарядов.

Для сравнения 27 июля ВСУ ударили по Белгородчине 71 снарядом. При этом пострадал один человек, серьезных разрушений ни в одном населенном пункте не зафиксировали.

Владимир Зоркий

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