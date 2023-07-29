Эвакуации в Ейском районе, где вчера море подмыло автотрассу, не требуется

О стабилизации ситуации сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что необходимости в эвакуации населения нет.

«Подготовились мы ко всем вариантам событий. Данный вопрос держу на личном контроле. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников»,— написал Роман Бублик.

Напомним, что вчера вечером часть трассы от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки в Ейском районе размыло из-за подъема уровня воды во время шторма в Азовском море. На участке организовали реверсивное движение. Ситуацию глава района контролировал лично. На месте дежурили спасатели, задействовали спецтехнику.

Из-за сильнейшего шторма 28 июля затопило пляжи в Сочи и Новороссийске, а также в станице Голубицкой Темрюкского района. Штормовое предупреждение действует в регионе и сегодня.

Маргарита Синкевич

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