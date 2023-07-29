На Кубани число работающих граждан за год увеличилось на 150 тыс. человек

В экономике Краснодарского края заняты 2,84 млн человек, что почти на 150 тыс. больше, чем в прошлом году. С начала 2023 года при содействии центров занятости населения трудоустроено 23,4 тыс. граждан. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В ведомстве утверждают, что ситуация на рынке труда стабилизировалась, а число ищущих работу граждан значительно сократилось. Как пояснили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, в регионе реализуется краевая госпрограмма «Содействие занятости населения». По сравнению с прошлым годом ее финансирование выросло в 1,7 раза — до 2,4 млрд руб. В рамках программы специалисты не только помогают в поиске работы, но проводят профориентацию, предоставляют временное трудоустройство.

«Одной из мер активной политики занятости населения является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности, по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) под заявки работодателей. С начала текущего года изъявили желание и приступили к обучению по направлению центров занятости населения 3187 безработных граждан»,— рассказали в ведомстве.

Руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова говорит, что структура спроса на российском рынке труда неоднородна. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, водители, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также «синих воротничков» — представителей различных рабочих профессий. «По прогнозам аналитиков hh.ru, зарплаты рабочего и массового персонала, представителей сферы производства в 2023 году могут вырасти на 15% и более. Причем здесь кроется парадокс — повышение зарплат не связано с повышением производительности, а именно с необходимостью привлекать сотрудников на выгодных для последних условиях»,— комментирует эксперт.

Уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах, там, где особенно сильно чувствуется нехватка кадров. По данным аналитиков hh.ru Юг, в топ-10 по Краснодарскому краю входят медицина и фармацевтика; автомобильный бизнес; розничная торговля; продажи и обслуживание клиентов; рабочий персонал; строительство и недвижимость; туризм, гостиницы и рестораны; транспорт, логистика и перевозки; производство и сервисное обслуживание; сельское хозяйство.

Как подсчитали аналитики РИА Новости, по итогам прошлого года Краснодарский край по числу занятого населения находился на 4 строчке, уступая лишь Москве (7,1 млн человек), Московской области (4 млн) и Санкт-Петербургу (3 млн). При этом по динамике труда среди других субъектов России Кубань заняла 38 место — в 2022 году число занятых в регионе год к году выросло на 0,5%, или на 13 тыс. человек.

Маргарита Синкевич

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