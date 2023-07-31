MIUZ Diamonds предлагает невестам современную классику

Несмотря на обилие новомодных свадебных трендов, большинство невест по-прежнему выбирают современную классику — минималистичные платья и украшения из белого золота с бесцветными бриллиантами. В этом сезоне стоит обратить внимание на украшения MIUZ Diamonds. Удлиненные серьги из белого золота с бриллиантами огранки «груша», собранными в каплевидные элементы, подчеркнут сияние глаз и будут изящно покачиваться в такт движениям невесты. А «теннисные» браслеты и колье с подвижными соединяющими элементами не только добавят свадебному образу роскоши, но и станут основой будущего ювелирного гардероба.

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