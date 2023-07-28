Главные новости за 28 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Подростка смыло в море огромной волной в Сириусе. Около часа потребовалось спасателям для того, чтобы вытащить мальчика из моря.

В Ейском районе мощный шторм разрушил дорогу от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки.

Кроме того, из-за шторма в Сочи и Новороссийске закрыли все пляжи и запретили купание. В Сочи, по словам отдыхающих, волнами смывало в море лотки с мороженым, бунгало, а также пляжное оборудование.

Ночью 28 июля в Севастополе прошел сильный ливень. Он подтопил территории и повалил деревья. По данным синоптиков, в городе за ночь выпала месячная норма осадков.

Крупный пожар в складском помещении произошел в Новороссийске. Площадь возгорания составила 1000 кв.м.

В Темрюкском районе, в акватории Керченского пролива запретили проход маломерных судов. Под ограничение попали прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сап-доски и их аналоги.

Поставки кубанской сельхозпродукции в страны Африки в 2023 году составили более 235,5 млн долларов США. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минсельхозе Краснодарского края.

В Армавире молодого человека убило током, когда он находился в корзине подъемного крана.

В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в России. Сейчас такие отделения действуют в 11 городах РФ.

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