Вышку спасателей унесло в море во время шторма в Сочи

На набережной ФТ Сириус во время шторма в пятницу, 28 июля, в море унесло вышку спасателей. Видеозапись с места ЧП опубликовали в соцсетях очевидцы произошедшего.

Со слов свидетелей ЧП, в момент инцидента в вышке никого не было.

На Краснодарский край в пятницу обрушился сильнейший шторм, в результате чего затоплены оказались пляжи в Новороссийске и Сочи. Ранее в Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Ранее подростка смыло в море огромной волной на одном из пляжей ФТ Сириус. Спасатели смогли достать из бушующего моря ребенка, после чего его передали медикам.

В Ейском районе из-за шторма сегодня размыло дорогу на участке от поселка Ясенская Переправа в сторону Шиловки.

Тат Гаспарян

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