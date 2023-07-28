Главные новости за 28 июля. Воронеж, Белгород, Орел, Курск

ФСБ задержала жителя Орловской области, который собирался уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против России.
Обвиняемому в мошенничестве депутату Воронежской гордумы Роману Жогову продлили домашний арест до 29 сентября.
Полицейские нашли тайник с гранатами и взрывчаткой на участке в СНТ «Нефтяник-2» Железнодорожного района Воронежа. Возбудило уголовное дело в отношении неустановленного лица.
В Горшеченском районе Курской области объявлен режим ЧС из-за непогоды. В Горшечном из-за удара стихии пострадали кровли 42 домов, несколько автомобилей.
Более 35 белгородских священников находятся в зоне СВО.
Росимущество пытается через суд изъять у завода «Воронежстальмост» убежище площадью 185,6 кв. м.
Белгородского монаха-отшельника Николая Шатковского приговорили к пяти годам колонии за оправдание терроризма.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Воронежскую область заявил о создании в регионе кластера электроники.
К сентябрю в шести воронежских колониях планируют открыть театральные студии для осужденных.
Белгородский сенатор Евгений Савченко предложил увеличить зарплату россиян вдвое.