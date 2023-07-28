В Ярославле 30 июля начнется ремонт Суринского путепровода

В Ярославле 30 июля подрядчик приступит к ремонту Суринского путепровода. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ремонтировать Суринский путепровод будет АО «Ярдормост». Планируется, что «Ярдормост» заменит асфальтовое покрытие на путепроводе и нанесет разметку.

Сначала в мэрии сообщали о начале работ в ночь с 28 на 29 июля, однако позже дату начала ремонта изменили в связи с погодными условиями. «Ярдормост» приступит к работам во второй половине дня в воскресенье: установит временные дорожные знаки, предупреждающие об ограничении скоростного режима и проведении работ, и приступит к ремонту.

«Выполнить все работы в полном объеме планируем за 7-10 дней при условии благоприятных погодных условий»,— говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Алла Чижова