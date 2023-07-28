Более 35 белгородских священников находятся на передовой в зоне СВО

Митрополит Белгородский и Староосколький Иоанн рассказал в интервью телеканалу «Вести Белгород», что на передовой в зоне СВО находятся более 35 клириков. Они удовлетворяют потребность солдат в «духовном кормлении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Обычно после первого столкновения те, кто не крещен, крестятся. Те, кто впервые убил врага, очень сложно это переживают. Тут также нужны священнослужители, чтобы стабилизировать внутренний мир воина»,— уверен митрополит.

Он добавил, что белгородские священники постоянно благословляют жителей региона, пошедших на СВО в качестве добровольцев. Одним из них был воспитанник Прохоровского детского дома Алексей Пруцев. Он погиб, был похоронен на кладбище в Старом Осколе. У него остались жена и двое маленьких детей.

С начала спецоперации белгородская митрополия приняла уже 45 священников с семьями, которые подверглись гонениям на Украине. В феврале их было 40. Им предоставлено российское гражданство и возможность «спокойно служить на приходах».

Митрополит Иоанн также рассказал, что во время массовой эвакуации жителей Шебекина из-за участившихся обстрелов в конце мая-начале июня в горокруге осталась часть священников. Они служили в храме Святителя Николая и «откликались на все просьбы оставшихся прихожан».

«Ведь некоторые из них лежачие. Когда им становилось плохо, то вместе со скорой они вызывали священника, который их и врачевал через таинство соборования, и причащал. Слава богу, они живы-здоровы, постоянно находятся под пасторским кормлением»,— рассказал митрополит и добавил, что вынужденные уехать священники распределены по храмам белгородской митрополии и успешно совершают службы.

Как новые атаки ВСУ сказываются на восстановлении Шебекина — в материале «Ъ-Черноезмье».

Алина Морозова

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