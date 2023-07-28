Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородского монаха-отшельника отправили в колонию за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал жителя города Валуйки Белгородской области Николая Шатковского виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону, ему назначено пять лет колонии общего режима.

Осужденный являлся монахом-отшельником и состоял в штате раскольнической структуры Русской православной церкви заграницей. В соцсетях он известен как монах Иларион.

Как уточнили в ФСБ, он неоднократно публиковал в сети «Интернет» видеозаписи, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме реального срока он лишен права администрировать сайты на четыре года.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...