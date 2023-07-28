Белгородского монаха-отшельника отправили в колонию за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал жителя города Валуйки Белгородской области Николая Шатковского виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по региону, ему назначено пять лет колонии общего режима.

Осужденный являлся монахом-отшельником и состоял в штате раскольнической структуры Русской православной церкви заграницей. В соцсетях он известен как монах Иларион.

Как уточнили в ФСБ, он неоднократно публиковал в сети «Интернет» видеозаписи, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме реального срока он лишен права администрировать сайты на четыре года.

Сергей Толмачев