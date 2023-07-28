В Краснодаре запретили купаться в городских водоемах и реке Кубань

Купаться в городских водоемах и реке Кубань в Краснодаре запрещено, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Вода не соответствуют санитарным требованиям. В реке сильное течение, ямы и опасные водовороты. Все желающие искупаться подвергают свою жизнь серьезной опасности»,— говорится в сообщении.

В пятницу, 28 июля, из-за сильнейшего шторма оказались затоплены пляжи в Новороссийске и в Сочи.

В Анапе, Сочи и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Тат Гаспарян

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