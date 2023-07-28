С хозяйки тамбовского кафе взыскан ущерб за заражение 59 человек сальмонеллезом

Рассказовский райсуд Тамбовской области поставил точку в деле о взыскании ущерба с владелицы сети кафе «Семейный очаг» за заражение 59 человек сальмонеллезом во время празднования школьного выпускного. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Речь идет о 45-летней предпринимательнице Людмиле Мачиной.

В марте 2023 года суд частично удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора и взыскал в пользу потребителей более 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, убытков по оплате банкета, штрафов в пользу двух пострадавших, утраченного заработка. Госпожа Мачина с решением суда не согласилась и подала на него апелляцию, требуя снизить сумму взыскания, в частности, освободить ее от компенсации утраченного заработка двум пострадавшим. Суд прислушался к ней и отменил выплату одному из тамбовчан.

Также сообщается, что в начале июля в суд было передано уголовное дело, возбужденное в отношении госпожи Мачиной по статье «об оказании услуг общепита, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ, до двух лет колонии).

По версии следствия, с 30 июня по 8 июля 2022 года в Рассказовскую ЦРБ обратились 84 человека с жалобами на состояние здоровья. Все они отмечали выпускной в кафе сети «Семейный очаг» в городе Рассказово в период с 27 по 29 июня, после чего почувствовали себя плохо. Среди низ оказались 14 несовершеннолетних в возрасте 17 лет, один 10-летний ребенок и родители выпускников. У всех обратившихся (а также у трех работников кафе) были установлены признаки острой кишечной инфекции, у 59 из них выявлена ДНК сальмонеллы. Лабораторные исследования образцов готовых блюд из кафе выявили в них сальмонеллу.

Алина Морозова

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