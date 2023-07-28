В Крымском районе прогнозируют подъем уровня воды в реках

В Крымском районе из-за ухудшения погодных условий 29 — 30 июля прогнозируются дожди, подъем уровней воды и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает глава района Сергей Лесь в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Лесь Фото: Сергей Лесь

«Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций и падения деревьев»,— говорится в сообщении.

Глава района добавил, что находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Тат Гаспарян

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