Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крымском районе прогнозируют подъем уровня воды в реках

В Крымском районе из-за ухудшения погодных условий 29 — 30 июля прогнозируются дожди, подъем уровней воды и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает глава района Сергей Лесь в Telegram.

Фото: Сергей Лесь

Фото: Сергей Лесь

«Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций и падения деревьев»,— говорится в сообщении.

Глава района добавил, что находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...