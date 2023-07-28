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Mercedes-Benz обновил семейства моделей V-Class и Vito

Компания Mercedes-Benz обновила семейства моделей V-Class и Vito, включая их электрические модификации EQV и eVito.

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Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

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Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz V-Class Exclusive

Фото: Mercedes-Benz

Автомобили получили увеличенную в размерах решетку радиатора, оформление которой отличается у разных модификаций, переработанные передний и задний бампера, переоформленные фонари, новые по дизайну колесные диски и расширенную палитру цветов кузова.

У обновленных моделей интерьер получил сдвоенные 12,3-дюймовые экраны системы MBUX у V-Class и EQV, а у Vito и eVito сохранились раздельная панель приборов и 10,2-дюймовый экран мультимедиа MBUX. Рестайлинговые автомобили получили расширенную базовую комплектацию, в которую включены левая сдвижная дверь, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

О технических изменениях не сообщается. В продаже модернизированные V-Class и Vito, EQV и eVito на европейском рынке появятся в 2024 году.

Максим Вершинин

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