В акватории Керченского пролива запретили проход маломерных судов

В Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств. Такое решение принято командованием министерства обороны РФ, передает оперштаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.

«Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги. Запрет не действует лишь для кораблей катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ»,— говорится в сообщении.

Кроме того, действует запрет постановки на якорь, добычи морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и другие подводные работы, а также пролет летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок.

Тат Гаспарян

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