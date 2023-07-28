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Правительство РФ выделит Черноземью 155,5 млн рублей по нацпроекту «Производительность труда»

Черноземье получит 155,5 млн руб. от правительства РФ на достижение результатов по реализации нацпроекта «Производительность труда». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Больше всего из регионов Черноземья получит Воронежская область — 69,6 млн руб. Белгородской и Курской областям выделят по 22,5 млн руб., Липецкой области — 20,5 млн руб., Орловской и Тамбовской областям — по 10,2 млн руб.

Всего регионам РФ дополнительно поступят 1,6 млрд руб.

Алина Морозова

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