В Темрюкском районе из-за ДТП образовалась 11-километровая пробка

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за аварии образовался затор протяженностью около 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Фото: «Ъ-Кубань»
Пробка наблюдается в районе поселка Красный Октябрь. Так, по данным сервиса, на автодороге А-289 водители вынуждены стоять в многокилометровой пробке на участке от Курчанское сельское поселение до хутора Коржевский.
Подробности о причинах дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.
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