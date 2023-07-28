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В Темрюкском районе из-за ДТП образовалась 11-километровая пробка

В Темрюкском районе Краснодарского края из-за аварии образовался затор протяженностью около 11 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Пробка наблюдается в районе поселка Красный Октябрь. Так, по данным сервиса, на автодороге А-289 водители вынуждены стоять в многокилометровой пробке на участке от Курчанское сельское поселение до хутора Коржевский.

Подробности о причинах дорожно-транспортного происшествия пока неизвестны.

Тат Гаспарян

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