Из-за матча «Факела» и «Локомотива» в центре Воронежа перекроют движение

В центре Воронежа 29 и 30 июля будут действовать ограничения на движение и парковку из-за проведения матча «Факел» — «Локомотив» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 30 июля.
С 18:00 29 июля до 21:30 30 июля воронежцам запретят парковаться на участках следующих улиц:
- Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);
- Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
- Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);
- Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 7:00 до 21:30 30 июля в облцентре запретят движение на участках следующих улиц:
- Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);
- Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);
- Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
- Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).
В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» уступил «Ростову». Матч на домашней арене ростовчан завершился со счетом 2:1.
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Во сколько оценивается нынешний состав «Факела»
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