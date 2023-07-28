Из-за матча «Факела» и «Локомотива» в центре Воронежа перекроют движение

В центре Воронежа 29 и 30 июля будут действовать ограничения на движение и парковку из-за проведения матча «Факел» — «Локомотив» в рамках второго тура РПЛ. Игра начнется в 17:30 30 июля.

С 18:00 29 июля до 21:30 30 июля воронежцам запретят парковаться на участках следующих улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 21:30 30 июля в облцентре запретят движение на участках следующих улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

В первом туре нового сезона РПЛ «Факел» уступил «Ростову». Матч на домашней арене ростовчан завершился со счетом 2:1.

Алина Морозова

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