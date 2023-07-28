Экспорт кубанской сельхозпродукции в страны Африки в 2023 году превысил 235,5 млн долларов США

Поставки кубанской сельхозпродукции в государства Африки в 2023 году составили более 235,5 млн долларов США. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в краевом минсельхозе со ссылкой на заместителя губернатора края Андрея Коробку.

Как отметил вице-губернатор, Краснодарский край на протяжении многих лет поддерживает торговые отношения со странами Африки. Кубанские производители экспортируют на материк большой перечень продукции. Самые большие объемы поставок сельхозпродукции отправляются в Кению, Ливию, Египет, Сенегал, Алжир. Прежде всего это зерновые культуры.

С начала 2023 года их экспорт в африканские страны превысил 224,7 млн долларов США. Кроме того, небольшими объемами поставляются на экспорт напитки, масложировая продукция, готовые продукты питания.

«В целом в этом году мы отгрузили в 22 страны Африки продукцию на сумму 235,5 млн. долларов США. Ресурс для увели­чения поставок у нас есть, и по запросу мы готовы наращивать объемы экспорта в эти страны»,— прокомментировал господин Коробка.

Андрей Пугачев