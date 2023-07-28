Мэр Ярославля рассказал о дорожных работах на проспекте Фрунзе

В Ярославле ремонт проспекта Фрунзе планируется закончить к концу августа. Об этом сообщил глава города Артем Молчанов в ходе прямого эфира «ЦУР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По словам господина Молчанова, подрядчик должен завершить ремонтные работы в ближайшие две-три недели. При этом, хоть работы и ведутся круглосуточно, есть другие факторы, которые замедляют выполнение работ.

«По проспекту Фрунзе могли бы двигаться быстрее, но мы понимаем, что у нас есть погодные условия, которые пока работали не в нашу пользу, и трафик движения по проспекту. По проспекту Фрунзе всегда большое движение, поэтому мы приняли принципиальное решение не перекрывать Фрунзе, иначе заблокируем все движение в этом направлении. Сейчас работы выполняются участками, всегда есть одна полоса движения. Работ не так много осталось, две-три недели – и мы будем завершать ремонт. Это конец августа»,— сказал мэр Ярославля.

В прошлую пятницу из-за ремонта Фрунзе Ярославль встал в 10-балльные пробки. Движение было парализовано в том числе на самом проспекте Фрунзе, на Московском и на Суздальском шоссе. Сегодня мэр пояснил, что с подрядной организацией повторно пересмотрен график выполнения работ, чтобы не допускать проведение работ в час-пик.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы на проспекте Фрунзе планировали закончить в сентябре. Ремонт выполняет АО «РУМСР».

Алла Чижова