Департамент внешних связей Нижегородской области стал министерством

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил очередное изменение в структуре правительства региона. Областной департамент внешних связей стал министерством международных и межрегиональных связей, сообщил господин Никитин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За последние пять лет департамент провел более 550 международных мероприятий с партнерами из сотни стран мира, сейчас у Нижегородской области около 140 торгово-экономических контрагентов, подчеркнул губернатор. В 2024 году региону предстоит принять лидеров стран БРИКС, добавил Глеб Никитин.

На этой неделе губернатор анонсировал другие изменения структуры правительства с введением еще одной должности заместителя председателя кабинета министров. Перестановки связаны с назначениями в строительном блоке.

Владимир Зубарев