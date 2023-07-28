Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Департамент внешних связей Нижегородской области стал министерством

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил очередное изменение в структуре правительства региона. Областной департамент внешних связей стал министерством международных и межрегиональных связей, сообщил господин Никитин в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За последние пять лет департамент провел более 550 международных мероприятий с партнерами из сотни стран мира, сейчас у Нижегородской области около 140 торгово-экономических контрагентов, подчеркнул губернатор. В 2024 году региону предстоит принять лидеров стран БРИКС, добавил Глеб Никитин.

На этой неделе губернатор анонсировал другие изменения структуры правительства с введением еще одной должности заместителя председателя кабинета министров. Перестановки связаны с назначениями в строительном блоке.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...