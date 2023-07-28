В очереди на Керченскую переправу стоит 157 машин

На утро 28 июля по направлению к Керченской переправе на накопительных парковках находится 157 автомобилей. Все они стоят в очереди в поселке Ильич, сообщает оперштаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Из них шесть легковых и пять автобусов, остальные — грузовые. Работают два волонтера»,— говорится в сообщении.

Из порта Кавказ всего за прошедшие сутки в порт Керчь направили 278 машин. Из них грузовые — 256, 21 автобус и 1 легковая. Через пролив переправили 1063 пассажира паромами «Мария», «Лаврентий» и «Керченский 2».

После возобновления работы 17 июля через переправу в порт Керчь перевезли более 20 тыс. пассажиров, около 6 тыс. машин и более 600 пассажирских автобусов.

Тат Гаспарян

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