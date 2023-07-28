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В Адыгее в 2023 году завершат строительство трех новых школ

В текущем году будет завершено строительство трех новых школ в Тахтамукайском районе, в следующем году планируется построить еще две новые школы — в Майкопе и Тахтамукайском районе. Об этом сообщил в своем Telegram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Мурат Кумпилов

Фото: Мурат Кумпилов

«Это будут современные образовательные центры, где использование всех новейших технологий рассчитывается уже на стадии проектирования»,— отметил Мурат Кумпилов.

В восточной части Майкопа строятся две школы на 1100 мест. Также в этом районе, как заявил глава республики, вскоре ждет активная жилищная застройка.

«При этом строительство большого жилого микрорайона мы начинаем с создания социальной инфраструктуры. В этом году там открыли новую поликлинику, благоустраиваем общественные территории»,— пишет господин Кумпилов.

Возле возводимой школы также появится место для спортивно-оздоровительной зоны.

Тат Гаспарян

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