Жителя Угличского района оштрафовали на 730 тысяч за незаконную рубку деревьев

Житель Угличского района признан виновным в незаконной рубке деревьев, с него взыскан ущерб в размере 730 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным прокуратуры, 63-летний мужчина незаконно срубил лесные насаждения на территории Заволжского участкового лесничества ГКУ ЯО «Угличское лесничество». В результате чего он нанес государственному лесному фонду ущерб в размере 730 тыс. руб.

Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с осужденного причиненный ущерб.

Алла Чижова