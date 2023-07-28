Мэру Новороссийска Андрею Кравченко присвоили казачий чин хорунжий

Главе Новороссийска Андрею Кравченко был присвоен казачий чин хорунжий. Соответствующий приказ подписал замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Благодарю за высокую оценку моей деятельности на благо кубанского казачества! Продолжу вносить свой вклад в возрождение традиций»,— отметил Андрей Кравченко.

Как сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска, мэр Новороссийска является потомственным кубанским казаком. Его предки были одними из основателей станицы Раевской, нынешнего пригорода Новороссийска.

Татьяна Ручкина

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