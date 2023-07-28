В Курской области заменят лифты в 134 многоквартирных домах за 1,5 млрд рублей

Фонд капремонта Курской области ищет подрядчика для замены лифтов в 134 многоквартирных домах (МКД) и разработки соответствующей проектной документации за 1,47 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — средства собственников помещений в МКД.

Подрядчика определят на аукционе с учетом предложения наиболее выгодной цены. Его шаг составляет от 0,5% до 5% начальной цены договора. Заявки для участия в торгах можно подавать до 31 июля, итоги подведут 7 августа.

Победителю нужно будет в течение 40 дней с момента заключения контракта разработать проектную документацию, а затем с октября 2023 года по март 2024-го заменить лифты в Курске, Железногорске и Курчатове. Подъемники должны обладать скоростью не менее 1 м в секунду, быть оснащены световым табло, интеркомом, зеркалом и кнопками, выполненными шрифтом Брайля.

Ранее глава регионального фонда капремонта Артур Иванов заявлял, что в этом году в Курской области планируется заменить 350 лифтов в 132 домах: 60 их них находятся в Курске, 53 — в Железногорске, 19 — в Курчатове. Эти работы он оценивал в «около 1,5 млрд руб», сообщается на сайте региональной Госжилинспекции. В следующем году, по словам господина Иванова, планируется заменить 238 лифтов в 101 доме.

Алина Морозова

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