В Армавире определят места, запрещенные для передвижения на велосипедах и электросамокатах

В Армавире определят места, где будет запрещено передвигаться на велосипедах и электросамокатах. Как сообщает пресс-служба мэрии, решение о запрете приняла муниципальная комиссия по безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

В первую очередь ограничения введут в местах массового отдыха — парках и скверах, где нет велодорожек. Это необходимо для обеспечения безопасности пешеходов и минимизации происшествий с участием людей на средствах индивидуальной мобильности.

Места уже определяют сотрудники ГИБДД и мэрии Армавира. Там установят дорожные знаки «Движение средств индивидуальной мобильности запрещено». Ввести запрет на размещение и передвижение СИМ планируют до конца года.

На подобной комиссии в Сочи уже увеличили количество зон, где нельзя ездить на электросамокатах. До этого на курорте уже было запрещено размещение пунктов проката СИМ около организаций образования и спорта.

Татьяна Ручкина

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