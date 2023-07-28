Горнолыжные курорты Сочи закрыли канатные дороги из-за надвигающейся непогоды

На курортах «Красная Поляна» и «Роза Хутор» приостановили работу канатных дорог и посещение троп до улучшения погодных условий. Об этом сообщили пресс-службы курортов.

На «Роза Хутор» закрыты туристические тропы малого кольца, «Йети Парк», летний тюбинг и мост на Пике. Открытие некоторых объектов откладывается из-за плохой погоды.

С ночи 28 июля в Сочи штормит море, есть высокая вероятность возникновения смерчей. На курорте также прогнозируют в течение двух дней ливни с градом и возможный подъем уровня воды в реках. В связи с этим купание в море запрещено, пляжи временно закрыты.

Татьяна Ручкина

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