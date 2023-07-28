В Петербурге предложили выдавать гранты на рекламу о защите детей от «деструктивного контента»

В Заксобрание Петербурга внесли законопроект о выдаче грантов на производство рекламы о защите детей от «деструктивного контента», следует из электронной базы на сайте ЗакСа. Планируется, что средства будут выделены из горбюджета.

Проект внесли депутаты Всеволод Беликов из «Единой России» и Андрей Малков из «ЛДПР». Предполагается, что город начнет выдавать гранты создателям социальной рекламы, в которой будут призывать взрослых ограничить детей от информации, которая может причинить «вред здоровью и развитию».

По словам авторов инициативы, «деструктивный контент» в интернете формирует негативную морально-психологическую атмосферу, из-за чего у ребенка могут развиться психические заболевания. Кроме того, подобная информация якобы разрушает нормы нравственности, а также провоцирует детей на совершение преступлений.

Депутаты заявили, что проект планируется реализовать в рамках Стратегии комплексной безопасности детей в РФ, которую ранее утвердил президент России Владимир Путин. Закон может вступить в силу с начала следующего года.

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