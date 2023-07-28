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Глава белгородского Губкина Максим Лобазнов сохранил свой пост

Максим Лобазнов снова назначен на пост главы администрации Губкинского городского округа Белгородской области. Такое решение принял местный Совет депутатов на состоявшейся накануне сессии. Информация об этом появилась в соцсетях Совета.

Господин Лобазнов возглавляет администрацию городского округа с 20 июля 2021 года. Ему 44 года. Женат, воспитывает четверых детей.

Родился в Старом Осколе. В 2001 году окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Более семи лет проработал в строительных компаниях Старого Оскола: прошел путь от инженера-технолога до руководителя организации. В 2009 году был назначен директором муниципального учреждения «Научно-техническое архитектурное бюро», в 2013-м — руководителем муниципального учреждения «Управление капитального строительства» в Старом Осколе. С 2014 по 2018 годы он замещал должность замначальника департамента по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Старооскольского городского округа. С 2018 года по апрель 2021-го там же исполнял обязанности замначальника департамента строительства и архитектуры.

Господин Лобазнов перешел на работу в администрацию Губкинского горокруга в апреле 2021 года, был назначен заместителем главы по строительству, в мае — первым заместителем главы местной администрации.

Алина Морозова

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