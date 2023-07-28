Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Рыбинске будут судить сбившего двух детей водителя

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, сбившего двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Место ДТП

Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 апреля автомобиль Ford сбил двух детей на Волжской набережной в Рыбинске. Один мальчик умер на месте, второй скончался в больнице. По версии следствия, 9 апреля 2023 года обвиняемый превысил скорость, не справился с управлением и сбил на тротуаре двух детей. Потом он хотел скрыться с места, но его задержали очевидцы. В момент происшествия водитель находился в состоянии опьянения.

Рыбинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, его автомобиль арестован.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...