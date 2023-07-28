В Рыбинске будут судить сбившего двух детей водителя

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, сбившего двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области Место ДТП

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 апреля автомобиль Ford сбил двух детей на Волжской набережной в Рыбинске. Один мальчик умер на месте, второй скончался в больнице. По версии следствия, 9 апреля 2023 года обвиняемый превысил скорость, не справился с управлением и сбил на тротуаре двух детей. Потом он хотел скрыться с места, но его задержали очевидцы. В момент происшествия водитель находился в состоянии опьянения.

Рыбинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, его автомобиль арестован.

Алла Чижова