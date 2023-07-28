В Петербурге появилась карта с местами съемок известных кинокартин

Киностудия «Ленфильм» опубликовал онлайн-карту с отметками мест, где снимали известные советские и российские фильмы. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего на карте размещено 50 точек. В петербургской карте отмечены локации съемок фильма «Гений», «Собачье сердце», «Господин оформитель», «Улица полна неожиданностей» и др.

Как рассказали в пресс-службе, разработчики готовят функцию добавления точек не только создателями фильмов и авторами карты, но и пользователями «Кинокарты России».

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